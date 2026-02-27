Кино Mail стал ключевым медиапартнером XIII Премии АПКиТ

Среди номинантов – такие сериалы, как «Аутсорс», «Бар „ Один звонок“», «Подслушано в Рыбинске», «Ландыши. Такая нежная любовь», в актерских категориях за звание лучших будут бороться Иван Янковский, Данила Козловский, Тимофей Трибунцев, Марина Александрова, Мария Аронова, Ника Здорик и многие другие. С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Премии.