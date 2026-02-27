Кино Mail стал ключевым медиапартнером XIII Премии АПКиТ

19 мая в Москве состоится вручение XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). За престижную награду в 25 номинациях будут бороться 41 кинопроект и 68 специалистов. Кино Mail стал ключевым медиапартнером Премии в 2026 году.
Среди номинантов – такие сериалы, как «Аутсорс», «Бар „ Один звонок“», «Подслушано в Рыбинске», «Ландыши. Такая нежная любовь», в актерских категориях за звание лучших будут бороться Иван Янковский, Данила Козловский, Тимофей Трибунцев, Марина Александрова, Мария Аронова, Ника Здорик и многие другие. С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте Премии.
Также в рамках подготовки к церемонии были выпущены характер-постеры номинаций. Это серия из 25-ти плакатов, созданных для каждой из категорий профессиональной награды. Постеры являются развитием основной художественной концепции события – «Отражение реальности».
Каждый постер собран из визуальных элементов, фрагментов и деталей, принадлежащих всем проектам, вошедшим в шорт-лист XIII Премии. Таким образом, плакат передает не просто абстрактный образ, а представляет собой собирательный портрет номинации, отражающий многообразие и уровень конкурирующих работ.
На данный момент в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) входит 46 крупнейших российских кинокомпаний, которые в совокупности производят более 70% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные и документальные фильмы, анимационные проекты и телешоу. Среди членов жюри Премии АПКиТ – Сергей Сельянов, Александр Акопов, Гавриил Гордеев, Тина Канделаки, Эдуард Илоян, Константин Эрнст, Артем Михалков и другие влиятельные продюсеры страны.