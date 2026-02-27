Ричмонд
Режиссер «Вампиров средней полосы» рассказал о работе со Стояновым

Режиссер Маслов раскрыл, что актер Стоянов ненавидит ночные смены
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

Режиссер Антон Маслов рассказал в новом выпуске шоу Георгия Лобушкина «Влобушкинъ» о работе с Юрием Стояновым над первым сезоном сериала «Вампиры средней полосы».

Маслов раскрыл, что 68-летний Стоянов ненавидит ночные съемочные сцены, но однажды его удалось уговорить сниматься ночью.

«Это были худшие два часа в моей жизни, потому что он злился, ругался, реагировал на все слова. Но я его прекрасно понимаю», — посмеялся режиссер.

Кинематографист добавил, что разделяет отношение к ночным съемкам как к сложным.

«Но ваша задача — просто найти общий знаменатель. То, что кажется вам обоим верным», — рассуждает он.

Ранее режиссер «Вампиров средней полосы» рассказал о совместной работе с женой.