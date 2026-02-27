Ричмонд
Звезда «Друзей» прикована к кровати из-за тяжелого заболевания

Актриса Эпплгейт заявила, что из-за рассеянного склероза почти не встает с кровати
Кристина Эпплгейт
Кристина ЭпплгейтИсточник: Rex / Fotodom.ru

Звезда сериалов «Женаты, с детьми» и «Друзья» Кристина Эпплгейт рассказала, что оказалась прикована к постели из-за постоянных болей. Подробностями своего состояния 54-летняя артистка поделилась с изданием People.

По словам борющейся с рассеянным склерозом актрисы, она еще пытается провожать 15-летнюю дочь Сэди в школу и на другие мероприятия. В остальное время она почти не встает.

«Это единственное время, когда мы можем побыть вдвоем. Я говорю себе: “Просто довези ее в целости и сохранности и возвращайся домой, в постель”. Это я и делаю», — рассказывает артистка.

Болезнь вызывает у знаменитости слабость, онемение, трудности при ходьбе и проблемы со зрением.

Несколько лет назад звезда впервые рассказала, что борется с рассеянным склерозом. В 2024 году она также призналась, что боролась с анорексией.

Ранее звезда «Друзей» попала в больницу.