Критик Заславский назвал Богомолова, Панкова и Поповски гениальными режиссерами

Комментируя свой выбор, Заславский отметил: важно, чтобы режиссер видел и мог воплощать на сцене то, что не всегда можно сказать словами. «Режиссер — это художник, который что-то понимает про жизнь, и с помощью актеров, света, звука, художественных образов, рождающихся у него в процессе репетиций, он доносит это до зрителя. Я назвал эти имена, потому что они помогают мне справляться с ужасами сегодняшней жизни. Эти три режиссера помогают мне жить. Театр в принципе должен открывать зрителю что-то такое, отчего захочется жить дальше», — констатировал он.