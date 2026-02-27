Ричмонд
Дональд Трамп ответил на критику 82-летнего Роберта Де Ниро

Президент США Трамп предостерег актера Де Ниро от преступных заявлений
Дональд Трамп
Дональд ТрампИсточник: Алексей Молчановский

Президент США Дональд Трамп ответил на критику 82-летнего голливудского актера Роберта Де Ниро. Его пост в социальной сети Truth цитирует Metro.

«Роберт Де Ниро — еще один больной и дементный человек с, как я полагаю, чрезвычайно низким IQ, который абсолютно не понимает, что делает или говорит, и некоторые его заявления являются серьезными преступлениями!» — написал он.

Он добавил, что Америка сейчас «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде, и это сводит [противников Трампа] с ума».

Ранее Роберт Де Ниро и Аль Пачино впервые снялись вдвоем в рекламе.