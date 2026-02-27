Калюжный: я понимал, что должен был пройти армейскую службу

«Служба как служба. Я не ставил себе задачу не пойти на срочную службу. Я понимал, что обязательно, 100% я должен был пройти армию. Еще до того, как меня пригласили на съемки [фильма “Малыш”], на пробы, я получил повестку. Потом произошла другая история, чуть сложная. Это точно необходимый и важный период для каждого молодого человека, гражданина Российской Федерации», — сказал Калюжный.