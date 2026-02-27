Калюжный: я понимал, что должен был пройти армейскую службу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный сообщил, что проходит срочную службу в обычном режиме и считает этот период важным этапом в жизни молодого человека. Об этом он рассказал в интервью ТАСС перед премьерой фильма «Малыш».
25 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы «Малыш», в которой Калюжный исполнил главную роль. Чтобы представить фильм, артист был отпущен из воинской части на один день. Перед премьерой ленты ТАСС взял у Калюжного интервью.
«Служба как служба. Я не ставил себе задачу не пойти на срочную службу. Я понимал, что обязательно, 100% я должен был пройти армию. Еще до того, как меня пригласили на съемки [фильма “Малыш”], на пробы, я получил повестку. Потом произошла другая история, чуть сложная. Это точно необходимый и важный период для каждого молодого человека, гражданина Российской Федерации», — сказал Калюжный.
По его словам, решение идти в армию поддержали семья, друзья и поклонники, а также коллеги по съемочной площадке фильма «Малыш».
«Практически все ребята, которые принимали участие в съемках, прошли срочную службу. Их покровительство и поддержка моей семьи, моих друзей, коллег и небольшого количества поклонников [помогли] — все поддержали это решение. Это было очень приятным, вдохновляющим фактором», — добавил он.
Актер ушел на службу 27 мая 2025 года, как уточнил в интервью ТАСС Калюжный, это произошло через неделю после завершения съемочного процесса фильма «Малыш».
Калюжный известен ролями в сериалах «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки».