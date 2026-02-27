Ричмонд
Калюжный назвал службу в армии важным этапом в жизни молодых людей

Российский актер считает, что она дает верные моральные установки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Служба в армии является важным этапом в жизни молодых людей. Она дает верные моральные установки и меняет человека к лучшему, заявил в интервью ТАСС российский актер и музыкант Глеб Калюжный, проходящий срочную службу с 27 мая 2025 года.

25 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы «Малыш», в которой Калюжный исполнил главную роль. Чтобы представить фильм, артиста отпустили из воинской части на один день. Перед премьерой ленты ТАСС взял у Калюжного интервью.

«Армия точно меняет людей к лучшему. Она дает правильные, нужные для любого молодого человека истины, понимание себя в пространстве, ценность жизни. Как минимум, она прививает дисциплину людям, которые пока ей не обладают. Это точно необходимый и важный период для каждого молодого человека, гражданина Российской Федерации», — сказал он.

Военная драма «Малыш» рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы спасти из осажденного города свою мать. 