Калюжный назвал службу в армии важным этапом в жизни молодых людей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Служба в армии является важным этапом в жизни молодых людей. Она дает верные моральные установки и меняет человека к лучшему, заявил в интервью ТАСС российский актер и музыкант Глеб Калюжный, проходящий срочную службу с 27 мая 2025 года.
25 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы «Малыш», в которой Калюжный исполнил главную роль. Чтобы представить фильм, артиста отпустили из воинской части на один день. Перед премьерой ленты ТАСС взял у Калюжного интервью.
«Армия точно меняет людей к лучшему. Она дает правильные, нужные для любого молодого человека истины, понимание себя в пространстве, ценность жизни. Как минимум, она прививает дисциплину людям, которые пока ей не обладают. Это точно необходимый и важный период для каждого молодого человека, гражданина Российской Федерации», — сказал он.
Военная драма «Малыш» рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы спасти из осажденного города свою мать.