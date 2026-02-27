Калюжный вернулся в часть после премьеры фильма «Малыш»

Военная драма «Малыш» расскажет историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль Малыша исполнил Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию.