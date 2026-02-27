Ричмонд
Калюжный вернулся в часть после премьеры фильма «Малыш»

Исполнителя главной роли в киноленте отпустили из воинской части на один день

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный вернулся в воинскую часть после премьеры военной драмы «Малыш», которая прошла 25 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь». Об этом сообщил ТАСС директор Глеба Калюжного Григорий Сухов.

Чтобы представить фильм, артиста отпустили из воинской части на один день.

«[Он отправился в воинскую часть] после премьеры», — ответил директор на вопрос о том, когда актер уехал в часть.

Военная драма «Малыш» расскажет историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать. Главную роль Малыша исполнил Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию.

Роль матери Малыша сыграла Полина Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино и Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В широкий российский прокат кинолента вышла 26 февраля 2026 года.