«Союзмультфильм» выпустил мобильную игру по мотивам «Простоквашино»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» совместно с разработчиком видеоигр «КБ Продакшн» представили новую образовательную мобильную игру «Почемучка 2» для детей в возрасте от трех до пяти лет. Проект создан по мотивам мультсериала «Простоквашино», сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильм».
«Киностудия “Союзмультфильм” и разработчик видеоигр “КБ Продакшн” представили новую образовательную мобильную игру “Почемучка 2” для детей в возрасте 3−5 лет. Проект реализован при поддержке Института развития интернета», — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель компании «КБ Продакшн» Виталий Козлов, в новой версии подготовлено 53 мини-игры с высокой реиграбельностью. «В “Почемучке 2” мы добавили вариативность в каждый вопрос, чтобы дети каждый раз открывали для себя что-то новое в мире любимых героев», — отметил он.
По его словам, пользователи смогут узнать новые факты из самых разных областей: основы кулинарии, принципы работы техники и транспорта, природные явления, вопросы гигиены и экологии.
Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов подчеркнул, что предыдущие совместные проекты компаний продемонстрировали высокие результаты. По его словам, первая часть игры «Почемучка» набрала более 1,5 млн установок в России. «Мы уверены, что продолжение повторит этот успех. Это не просто обучающая игра: знакомые и любимые герои “Простоквашино” создают особую атмосферу, которая объединяет детей и взрослых за совместным досугом», — отметил он.