«Союзмультфильм» выпустил мобильную игру по мотивам «Простоквашино»

Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов подчеркнул, что предыдущие совместные проекты компаний продемонстрировали высокие результаты. По его словам, первая часть игры «Почемучка» набрала более 1,5 млн установок в России. «Мы уверены, что продолжение повторит этот успех. Это не просто обучающая игра: знакомые и любимые герои “Простоквашино” создают особую атмосферу, которая объединяет детей и взрослых за совместным досугом», — отметил он.