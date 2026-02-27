60-летняя Ирина Безрукова снялась в ультракоротком платье

60-летняя актриса Ирина Безрукова показала подписчикам свою фигуру. Звезда позировала в ультракоротком платье, подчеркнувшем ее талию, на территории отеля в Таиланде. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами со съемки. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Красота спасет мир», — подчеркнула знаменитость.
Звезда недавно рассказала, как поддерживает себя в форме. Знаменитость отметила, что опытным путем выработала правила, которые старается не нарушать, несмотря на гастроли.
Актриса отказалась от «вредной еды» — консервантов, сахара, жареного — а также стала пить много воды, исключив газировки. Артистка делает лимфодренажный массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также следит за гигиеной сна, стараясь высыпаться. По словам знаменитости, с возрастом она осознала и важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.
Ранее Ирина Безрукова высказалась о возможном визите Анджелины Джоли в Курскую область.