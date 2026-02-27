Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман все еще не может оправиться после расставания с Китом Урбаном

Актриса подала на развод 30 сентября 2025 года
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман не ищет любви после расставания с Китом Урбаном. С тех пор как в сентябре 2025 года 58-летняя звезда подала на развод, «она сосредоточилась на том, что делает ее счастливой, — на семье и работе» — подчеркивает инсайдер.

«Николь не торопится с новыми отношениями. Сейчас она в очень хорошей точке», — рассказал PEOPLE источник, близкий к актрисе.

Напомним, обладательница «Оскара» подала на развод 30 сентября, сославшись на непримиримые разногласия, всего через три месяца после 19-й годовщины свадьбы. Заявление было подано в Нэшвилле, где супруги жили с 2007 года. Они пришли к соглашению и официально оформили все документы 6 января.

У Кидман и Урбана двое детей: дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет. У актрисы также есть дочь Белла и сын Коннор от первого брака с Томом Крузом.

Хотя Кидман по-прежнему сосредоточена на своих детях и предстоящих проектах, включая фильм «Практическая магия 2» и сериал «У Марго проблемы с деньгами», источник сообщает, что она обсуждала с близкими друзьями тему свиданий. Это были абсолютно беззаботные разговоры: «Она не чувствует никакого давления. Но когда она будет готова, то обратится за помощью к своему близкому кругу. Она не из тех, кто бросается во что-то сломя голову».

Ранее была раскрыта личность мужчины, который начал ухаживать за Николь Кидман после развода.