Николь Кидман все еще не может оправиться после расставания с Китом Урбаном

Николь Кидман не ищет любви после расставания с Китом Урбаном. С тех пор как в сентябре 2025 года 58-летняя звезда подала на развод, «она сосредоточилась на том, что делает ее счастливой, — на семье и работе» — подчеркивает инсайдер.
«Николь не торопится с новыми отношениями. Сейчас она в очень хорошей точке», — рассказал PEOPLE источник, близкий к актрисе.
Напомним, обладательница «Оскара» подала на развод 30 сентября, сославшись на непримиримые разногласия, всего через три месяца после 19-й годовщины свадьбы. Заявление было подано в Нэшвилле, где супруги жили с 2007 года. Они пришли к соглашению и официально оформили все документы 6 января.
У Кидман и Урбана двое детей: дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет. У актрисы также есть дочь Белла и сын Коннор от первого брака с Томом Крузом.
Хотя Кидман по-прежнему сосредоточена на своих детях и предстоящих проектах, включая фильм «Практическая магия 2» и сериал «У Марго проблемы с деньгами», источник сообщает, что она обсуждала с близкими друзьями тему свиданий. Это были абсолютно беззаботные разговоры: «Она не чувствует никакого давления. Но когда она будет готова, то обратится за помощью к своему близкому кругу. Она не из тех, кто бросается во что-то сломя голову».
