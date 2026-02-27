Николь Кидман все еще не может оправиться после расставания с Китом Урбаном

Хотя Кидман по-прежнему сосредоточена на своих детях и предстоящих проектах, включая фильм «Практическая магия 2» и сериал «У Марго проблемы с деньгами», источник сообщает, что она обсуждала с близкими друзьями тему свиданий. Это были абсолютно беззаботные разговоры: «Она не чувствует никакого давления. Но когда она будет готова, то обратится за помощью к своему близкому кругу. Она не из тех, кто бросается во что-то сломя голову».