Звезда сериала «Во все тяжкие» снялся в фильме российских рэперов

Актер Рэймонд Крус принял участие в творческом проекте российских рэперов
Рэймонд Крус
Рэймонд КрусИсточник: Legion-Media.ru

Актер Рэймонд Крус, запомнившийся зрителям по роли Туко Саламанки в культовом сериале «Во все тяжкие», снялся в творческом проекте российских рэперов.

По данным Super.ru, артист принял участие в съемках музыкального видео дуэта Miyagi & Andy Panda (он же Эндшпиль).

Miyagi & Andy Panda
Miyagi & Andy Panda

Артисты анонсировали мини‑фильм «Anabios», где Крус исполнил главную роль. По кадрам со съемок несложно заметить, что актер по‑прежнему сохраняет свою фирменную брутальность — несмотря на то, что давно не появлялся в крупных кинопроектах.

При этом в сентябре 2025 года имя Круса попало в полицейские сводки: по сообщениям, он вступил в бытовой конфликт с соседкой и якобы напал на нее, используя шланг для поливки газона.