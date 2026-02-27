Звезда сериала «Во все тяжкие» снялся в фильме российских рэперов

Актер Рэймонд Крус, запомнившийся зрителям по роли Туко Саламанки в культовом сериале «Во все тяжкие», снялся в творческом проекте российских рэперов.
По данным Super.ru, артист принял участие в съемках музыкального видео дуэта Miyagi & Andy Panda (он же Эндшпиль).
Артисты анонсировали мини‑фильм «Anabios», где Крус исполнил главную роль. По кадрам со съемок несложно заметить, что актер по‑прежнему сохраняет свою фирменную брутальность — несмотря на то, что давно не появлялся в крупных кинопроектах.
При этом в сентябре 2025 года имя Круса попало в полицейские сводки: по сообщениям, он вступил в бытовой конфликт с соседкой и якобы напал на нее, используя шланг для поливки газона.