«Король и Шут. Навсегда» — музыкальное приключенческое фэнтези, полнометражный сиквел культового сериала, в котором Константин Плотников (Горшок) и Влад Коноплев (Князь) вернулись к своим знаковым ролям. Вместе с ними на экране снова появились Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Режиссером выступил постановщик оригинального сериала Рустам Мосафир.
Изначально фильм планировалось назвать «Король и Шут. Как в старой сказке» — это была отсылка к одноименному альбому группы 2001 года. Сюжет продолжает историю участников культовой российской панк-группы и превращает песни в живую панк-сказку: Горшок, Князь и Шут отправляются в опасное путешествие по фэнтези-вселенной, полной магии и необычных существ. Но сказочному миру грозит опасность: армия мертвецов под руководством Безумного Некроманта ищет Вдову, чтобы завершить таинственный ритуал.
Создание такого мира оказалось непростой задачей. Съемки требовали не только технической точности, но и полной отдачи от актеров, которым приходилось перевоплощаться в персонажей из песен и одновременно взаимодействовать с невидимыми в кадре чудовищами. Каждый день на площадке превращался в настоящее приключение, где фантазия сталкивалась с реальностью съемочного процесса.
Особенности съемочного процесса
Съемки стартовали в октябре 2024 года, а уже в феврале 2026 года состоялась премьера фильма. Поделимся некоторыми интересными моментами съемочного процесса.
Над фильмом работали создатели сериала «Король и Шут»
За фильмом «Король и Шут. Навсегда» стоит та же команда, которая создавала оригинальный сериал. В режиссерское кресло вернулся Рустам Мосафир. Сценарий он написал вместе с Александром Бузиным.
Оператором картины стал Степан Бешкуров, известный по фильму «ЮЗЗЗ», а музыкальное сопровождение обеспечил Алексей Горшенев, лидер рок-группы «Кукрыниксы» и младший брат Михаила Горшенева (Горшка). Дизайн костюмов и декораций создавали художницы Ольга Михайлова («По щучьему велению») и Александра Фатина («Комбинация»), благодаря чему сказочный мир получился живым и узнаваемым. Среди участников проекта — один из основателей «Короля и Шута» Андрей Князев и музыкальный продюсер Игорь Гудков.
Съемки проходили в Мурманской области
Для натурных сцен выбрали Мурманскую область, точнее, полуостров Рыбачий на берегу Баренцева моря. Фильм «Король и Шут. Навсегда» стал первой полнометражной картиной, снятой в этих живописных, но непростых местах. Суровая природа и непривычный климат добавляли съемочному процессу особую атмосферу, но вместе с тем требовали от команды высокой организованности и готовности к экстремальным погодным условиям.
Павильонные сцены создавались в Санкт-Петербурге. Сочетание северной натуры и студийной работы позволило режиссерам и операторам создать уникальный визуальный стиль, который плавно переносит зрителя из реального мира в фантастическую вселенную фильма.
Создатели практически отказались от компьютерной графики
В фильме практически нет кадров, снятых с помощью компьютерной графики. Команда использовала сложный грим, костюмы и аниматроников, чтобы персонажи выглядели живыми и осязаемыми.
Одна из самых масштабных декораций — трехэтажный фэнтезийный кабак диаметром 30 метров — строилась больше двух месяцев. Каждый уголок интерьера был продуман до мелочей, а декораторы и художники работали так, чтобы пространство выглядело одновременно сказочно и реалистично. Такой подход требовал от команды особой внимательности: взаимодействие с механическими существами и масштабными декорациями превращалось в отдельное мастерство.
Съемки были физически сложными
Актеры отмечали, что работа над фильмом оказалась настоящим испытанием. Им приходилось выполнять сложные трюки, прыгать через препятствия, «летать» на подвесах и участвовать в динамичных сценах с боевыми столкновениями.
Особую сложность добавляли масштабные декорации и аниматроники: многие сцены требовали точного взаимодействия с механическими существами и элементами интерьера. Каждый дубль превращался в настоящую акробатическую задачу, где важны были координация, концентрация и физическая подготовка.
Рельсы вокруг сцены
Для музыкальных номеров вокруг сцены проложили специальные рельсы, чтобы она могла вращаться, создавая эффект динамичного представления. Актеры стояли на самом краю платформы, и это добавляло сценам зрелищности, но одновременно делало работу очень рискованной и требовательной к вниманию.
Оператору приходилось двигаться параллельно на телеге, чтобы следить за действием и удерживать кадр, ведь снимать сверху было невозможно. Такая организация позволила сохранить ощущение непрерывного движения и «живого» музыкального номера, делая сцену одновременно эффектной и технически впечатляющей.