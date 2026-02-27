Создание такого мира оказалось непростой задачей. Съемки требовали не только технической точности, но и полной отдачи от актеров, которым приходилось перевоплощаться в персонажей из песен и одновременно взаимодействовать с невидимыми в кадре чудовищами. Каждый день на площадке превращался в настоящее приключение, где фантазия сталкивалась с реальностью съемочного процесса.