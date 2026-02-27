53‐летняя Дженнифер Гарнер отложила подтяжку лица по просьбе детей

53‑летняя Дженнифер Гарнер рассказала, что решила повременить с подтяжкой лица, потому что об этом ее попросили дети от бывшего мужа — Бена Аффлека. Как сообщает Super.ru, 20‑летняя Виолет, 17‑летняя Серафина и 14‑летний Сэмюэль уверены, что звездной маме не стоит пользоваться услугами пластических хирургов.
Актриса тем не менее не готова пообещать наследникам, что не вернется к идее хирургического вмешательства во внешность.
«Дети говорят: “Мам, пообещай, что никогда не сделаешь подтяжку лица”. А я отвечаю: “Вряд ли я поспешу с подтяжкой”. Но я отказываюсь давать такое обещание, потому что я — это я сегодня, и я не знаю, что буду чувствовать завтра», — поделилась звезда в подкасте Кайли Келс.
Знаменитость отметила, что посещает дорогостоящего косметолога раз в год, но не замечает особой разницы после процедур. Свой опыт с ботоксом актриса назвала неудачным.
«Конечно, я пробовала ботокс и все такое, но достаточно совсем немного, чтобы полностью “заморозить” лоб. Я чувствовала себя так, будто у меня на лбу рекламный щит. С тем же успехом я могла бы сделать татуировку. Это ужасно. Так что, увы, ботокс для лба — не мое», — высказалась знаменитость.
Ранее Дженнифер Гарнер рассказала о совместном воспитании детей с Беном Аффлеком.