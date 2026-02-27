53‐летняя Дженнифер Гарнер отложила подтяжку лица по просьбе детей

«Конечно, я пробовала ботокс и все такое, но достаточно совсем немного, чтобы полностью “заморозить” лоб. Я чувствовала себя так, будто у меня на лбу рекламный щит. С тем же успехом я могла бы сделать татуировку. Это ужасно. Так что, увы, ботокс для лба — не мое», — высказалась знаменитость.