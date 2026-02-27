Нина Добрев показала, как проводит время на отдыхе в Мексике

Нина Добрев, заявившая не так давно, что не желает начинать новые отношения после расторжения помолвки, отправилась на роскошный отдых.
Как сообщает Super.ru, сейчас звезда сериала «Дневники вампира» проводит время в солнечной Мексике. Накануне актриса опубликовала несколько снимков с курорта в соцсети.
На отдых Нина отправилась в компании подруг. Вместе со снимками она опубликовала несколько загадочных цитат, которые явно намекают, что подруги стали ее опорой после расставания с женихом Шоном Уайт.
«Я восхищена тем, как мои лучшие друзья поддерживают меня. Я покорена тем, как они защищают меня от людей, которые причинили мне боль», — гласит одна из цитат в фотоподборке.
Ранее Нина Добрев ответила на слухи о романе с Заком Эфроном.