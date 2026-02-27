Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Нина Добрев показала, как проводит время на отдыхе в Мексике

Актриса отдыхает на курорте в компании подруг

Нина Добрев, заявившая не так давно, что не желает начинать новые отношения после расторжения помолвки, отправилась на роскошный отдых.

Как сообщает Super.ru, сейчас звезда сериала «Дневники вампира» проводит время в солнечной Мексике. Накануне актриса опубликовала несколько снимков с курорта в соцсети.

Нина Добрев, фото: соцсети
Нина Добрев, фото: соцсети

На отдых Нина отправилась в компании подруг. Вместе со снимками она опубликовала несколько загадочных цитат, которые явно намекают, что подруги стали ее опорой после расставания с женихом Шоном Уайт.

«Я восхищена тем, как мои лучшие друзья поддерживают меня. Я покорена тем, как они защищают меня от людей, которые причинили мне боль», — гласит одна из цитат в фотоподборке.

Ранее Нина Добрев ответила на слухи о романе с Заком Эфроном.