В Муроме похоронили актрису Наталью Климову

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Известную по роли Снежной королевы актрису театра и кино Наталью Климову похоронили на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, сообщил ТАСС друг семьи. Актриса умерла 25 февраля на 88-м году жизни вследствие продолжительной болезни.
Последние годы актриса вместе с Владимиром Заманским жила в Муроме. Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свой творческий путь начала в стенах Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году. После чего она играла в театре «Современник».
Широкую известность актрисе принесла роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина», а также роль Снежной королевы в экранизации сказки.