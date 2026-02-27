В Муроме похоронили актрису Наталью Климову

Последние годы актриса вместе с Владимиром Заманским жила в Муроме. Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свой творческий путь начала в стенах Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году. После чего она играла в театре «Современник».