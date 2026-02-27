Ричмонд
В Муроме похоронили актрису Наталью Климову

Ей было 88 лет
Наталья Климова
Наталья КлимоваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Известную по роли Снежной королевы актрису театра и кино Наталью Климову похоронили на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в Муроме, сообщил ТАСС друг семьи. Актриса умерла 25 февраля на 88-м году жизни вследствие продолжительной болезни.

Последние годы актриса вместе с Владимиром Заманским жила в Муроме. Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свой творческий путь начала в стенах Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году. После чего она играла в театре «Современник».

Широкую известность актрисе принесла роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина», а также роль Снежной королевы в экранизации сказки.