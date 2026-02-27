Писательница Примаченко сыграла в камео в экранизации бестселлера «К себе нежно»

«Вы не видите, а там, за кадром, еще человек тридцать, если не больше, съемочной группы, и все на тебя смотрят. И молчат. И смотрят. И только капелька пота течет у тебя по спине от напряжения. Мгновенно чувствуешь свою бездарность и хочешь обратно на поезд и домой».