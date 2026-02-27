Писательница Примаченко сыграла в камео в экранизации бестселлера «К себе нежно»

Автор книги «К себе нежно» Ольга Примаченко снялась в эпизодической роли в новом фильме Ивана Китаева, основанном на ее бестселлере «К себе нежно». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиск.
Писательница призналась, что идея режиссера о молодом супруге ее героини показалась ей забавной.
«С чего Иван Китаев решил, что муж мне нужен именно молодой, я не знаю. Мой 40‑летний муж‑ровесник в жизни меня совершенно устраивает, я бы ни за что не хотела поменять его на кого‑то моложе. Но поиграть в это было забавно», — заявила автор.
Примаченко также раскрыла, что это был ее первый опыт работы в кино. Она почувствовала сильное напряжение, когда оказалась перед камерой:
«Вы не видите, а там, за кадром, еще человек тридцать, если не больше, съемочной группы, и все на тебя смотрят. И молчат. И смотрят. И только капелька пота течет у тебя по спине от напряжения. Мгновенно чувствуешь свою бездарность и хочешь обратно на поезд и домой».
Этот опыт, сказала знаменитость, заставил ее проникнуться глубоким уважением к актерам. Она отметила талант перевоплощения, необходимый для профессии, и поблагодарила режиссера за поддержку на съемочной площадке.
