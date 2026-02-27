Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

51-летняя Пенелопа Крус вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса презентовала фильм «Невеста» в Лондоне

Пенелопа Крус накануне посетила премьеру фильма «Невеста!», в котором она сыграла главную роль. Мероприятие прошло в Лондоне в кинотеатре Cineworld.

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

На красной дорожке 51-летняя актриса появилась в эффектном наряде. Она надела черное блестящее платье в пол на широких бретелях и с декольте. Его звезда фильма «Бандитки» сочетала с ярко-красной меховой накидкой, украшенной перьями.

Стилисты завили волосы актрисы в легкие локоны и уложили с боковым пробором. Визажисты сделали ей вечерний макияж, подчеркнув глаза темными тенями, губы коричневой помадой и выделив скулы. Ансамбль завершили крупные серьги-гвоздики.

Пенелопа Крус
Пенелопа КрусИсточник: Legion-Media.ru

Премьеру посетили Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Питер Сарсгаард, также сыгравшие в этой картине, и режиссер ленты Мэгги Джилленхол. Ее в этот вечер поддержал брат Джейк Джилленхол.

В основу сюжета фильма «Невеста» легла картина Джеймса Уэйла «Невеста Франкенштейна» 1935 года. Она является экранизацией романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» 1818 года.

Действия киноленты происходят в 1930-е годы в Чикаго. Франкенштейн чувствует себя одиноким и решает обратиться к доктору Евфронию, которого просит создать ему возлюбленную.

Они оживляют убитую женщину, предполагая, что та станет Невестой Франкенштейна. Однако это событие ведет к неожиданным последствиям, разжигая не только романтику, но и интерес полиции наравне с появлением нового радикального общественного движения.


 