«Это все можно пережить»: Юлия Пересильд высказалась о хейте и будущем дочерей

В интервью Кино Mail актриса объяснила свое отношение к людям, выпускающим «негатив наружу так активно»
Юлия Пересильд на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба
Юлия Пересильд на Comic Con Игромир, фото: пресс-служба

В большом интервью Кино Mail Юлия Пересильд рассказала не только о своих проектах, но и о том, как складывается творческий путь ее дочерей.

16-летняя Анна Пересильд уже освоилась в кино, сыграв Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Алису в сказке «Алиса в Стране Чудес». Юлия надеется, что старшая дочь готовится к поступлению в ГИТИС.

«Пока не могу ничего сказать, посмотрим, когда это произойдет. Но я точно не против», — добавила Пересильд.

Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети
Анна и Юлия Пересильд, фото: соцсети

А вот младшая дочь, 13-летняя Мария Пересильд, по словам матери, «совсем не мечтает об актерской карьере» и планами на будущее пока не делится. При этом у Маши тоже имеется актерский опыт: в исторической картине «Императрицы» она сыграла Елизавету в детстве.

Юлия Пересильд с детьми, фото: соцсети
Юлия Пересильд с детьми, фото: соцсети

Отдельной темой разговора стал хейт в соцсетях, с которым уже успела столкнуться старшая дочь Пересильд.

«Конечно, это не может не быть больно, обидно, досадно. Но, честно говоря, мне очень жалко ребят, которые этим занимаются. Хейтеры — это очень несчастные люди, которые или боятся своей жизнью заниматься, или не знают, как это делать. Это же катастрофа, беда большая», — прокомментировала актриса.

По мнению Юлии Пересильд, отрицательная энергия всегда возвращается назад.

«Я верю в силу и энергию пространства, — призналась актриса. — Люди, которые выпускают негатив наружу так активно, обрекают себя на очень нехорошие вещи».

Юлия Пересильд с Анной Пересильд и Марией Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Юлия Пересильд с Анной Пересильд и Марией Пересильд на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

К хейту звезда относится филосовски: «Да, это всегда обидно, но это так недолго. Он не сильно воздействует, на самом деле. Это все можно пережить».

Читайте полностью интервью Юлии Пересильд, где она рассказывает о съемках в фильме «Красавица» и сравнивает зумеров и миллениалов.