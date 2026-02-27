Ричмонд
26-летнюю дочь Риз Уизерспун в очередной раз сравнили со знаменитой мамой

Ава Филипп посетила премьеру фильма «Крик 7»

Ава Филипп накануне появилась на презентации картины «Крик 7» в Лос-Анджелесе. 26-летняя актриса вышла на красную дорожку в эффектном платье-комбинации с декольте и принтом под змеиную кожу, а также в темно-красных туфлях с острыми мысками и на шпильках.

Ава Филипп
Ава ФилиппИсточник: Legion-Media.ru

Стилисты сделали дочери Риз Уизерспун укладку, а визажисты — макияж с акцентом на глазах. Компанию Филипп составил ее возлюбленный Дакота Брубейкер.

Многие гости в очередной раз отметили, что юная актриса очень похожа на свою знаменитую маму, передает издание PageSix. Ава Филипп решила пойти по стопам Уизерспун. В 2025 году она дебютировала в сериале «Доктор Одиссей» от ABC.

Ава Филипп
Ава ФилиппИсточник: Legion-Media.ru

В одной из сцен героиня Филипп появляется в ярко-розовом купальнике. Он очень похож на тот, в котором ее мама снималась в фильме «Блондинка в законе» в 2001 году. В идентичном купальнике Элли Вудс, героиня Уизерспун, записывала видео-эссе для поступления в Гарвард. 

Напомним, Ава Филипп родилась в 1999 году в браке актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа. У пары также есть 22-летний сын Дикон. В 2008 году звезды развелись. Они прожили вместе девять лет.

В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота. Через год у супругов родился сын Теннесси. В конце марта 2023 года пара заявила о разводе накануне 12-й годовщины брака.

В 2024-м Ава Филипп начала встречаться с музыкантом Дакотой Брубейкером. С прошлого года влюбленные живут вместе.

Ранее Риз Уизерспун трогательно поздравила дочь с 26-летием.