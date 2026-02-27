Ричмонд
Джим Керри получил почетную кинопремию «Сезар»

Актер Джим Керри стал обладателем кинопремии «Сезар» за карьерные достижения

Актер Джим Керри стал обладателем французской кинопремии «Сезар» за карьерные достижения. Об этом пишет Daily Mail.

Джим Керри
Джим КерриИсточник: Legion-Media.ru

Торжественная церемония состоялась во Франции. Награду 64-летнему артисту вручил режиссер картины «Вечное сияние чистого разума» Мишель Гондри. Французская киноакадемия отметила смелость актера и подчеркнула, что он является «одним из самых оригинальных голосов в современном кинематографе».

Керри произнес речь на французском языке, поблагодарил за оказанную честь и напомнил присутствующим о своих французских корнях.

Отдельно актер упомянул отца Перси Керри, назвав его самым смешным человеком, которого он когда-либо знал.

«Он научил меня ценить любовь, щедрость и смех. Если хочешь, чтобы удача улыбнулась тебе, улыбнись ей первый. Это очень сложно, но мы должны стараться», — поделился Джим.

Ранее Тейлор Момсен рассказала о продолжении «Гринча» с Джимом Кэрри.