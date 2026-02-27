В том же году стало известно, что младшая дочь голливудских звезд — Вивьен — тоже не захотела носить фамилию знаменитого папы. Она попросила, чтобы в афише мюзикла «Изгои», в котором девушка работала в качестве ассистента своей матери, ее подписали как Вивьен Джоли, хотя ранее она носила фамилию Джоли-Питт.