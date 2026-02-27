Ричмонд
24-летний приемный сын Брэда Питта отказался от фамилии отца

Мэддокс взял фамилию приемной матери Анджелины Джоли
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и сыном Мэддоксом
Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и сыном МэддоксомИсточник: Alloverpress

Приемный сын Брэда Питта отказался от его фамилии. Об этом стало известно благодаря фильму «Кутюр», который недавно вышел в прокат. В картине Анджелина Джоли сыграла главную роль.

Мэддокс работал над проектом в качестве ассистента режиссера. Западные СМИ обратили внимание, что в титрах он указан как Мэддокс Джоли.

Молодой человек ранее также участвовал в создании фильма «Мария», в котором его приемная мать сыграла оперную диву Марию Каллас. Однако там он был еще указан под двойной фамилией — Джоли-Питт.

Мэддокс Джоли-Питт
Мэддокс Джоли-ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Мэддокс — не первый, кто отказался от звездной фамилии своего отца. Например, старшая биологическая дочь актеров — Шайло — сделала это в 2024 году, как только ей исполнилось 18 лет.

В том же году стало известно, что младшая дочь голливудских звезд — Вивьен — тоже не захотела носить фамилию знаменитого папы. Она попросила, чтобы в афише мюзикла «Изгои», в котором девушка работала в качестве ассистента своей матери, ее подписали как Вивьен Джоли, хотя ранее она носила фамилию Джоли-Питт.

До этого аналогичный выбор сделала и приемная дочь актеров — Захара. Когда ее приняли в женское общество AKA в колледже Спелман, она заявила: «Меня зовут Захара Марли Джоли».

Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и ШайлоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2004 году после того, как познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В августе 2014 года пара сыграла свадьбу, а спустя два года они со скандалом расстались.

В этом союзе у звезд родились три ребенка: дочь Шайло и близнецы — Нокс и Вивьен. Также актеры стали приемными родителями для мальчиков Мэддокса и Пакса и девочки Захары.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли планирует уехать из Америки летом 2026 года. 