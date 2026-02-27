Приемный сын Брэда Питта отказался от его фамилии. Об этом стало известно благодаря фильму «Кутюр», который недавно вышел в прокат. В картине Анджелина Джоли сыграла главную роль.
Мэддокс работал над проектом в качестве ассистента режиссера. Западные СМИ обратили внимание, что в титрах он указан как Мэддокс Джоли.
Молодой человек ранее также участвовал в создании фильма «Мария», в котором его приемная мать сыграла оперную диву Марию Каллас. Однако там он был еще указан под двойной фамилией — Джоли-Питт.
Мэддокс — не первый, кто отказался от звездной фамилии своего отца. Например, старшая биологическая дочь актеров — Шайло — сделала это в 2024 году, как только ей исполнилось 18 лет.
В том же году стало известно, что младшая дочь голливудских звезд — Вивьен — тоже не захотела носить фамилию знаменитого папы. Она попросила, чтобы в афише мюзикла «Изгои», в котором девушка работала в качестве ассистента своей матери, ее подписали как Вивьен Джоли, хотя ранее она носила фамилию Джоли-Питт.
До этого аналогичный выбор сделала и приемная дочь актеров — Захара. Когда ее приняли в женское общество AKA в колледже Спелман, она заявила: «Меня зовут Захара Марли Джоли».
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт начали встречаться в 2004 году после того, как познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В августе 2014 года пара сыграла свадьбу, а спустя два года они со скандалом расстались.
В этом союзе у звезд родились три ребенка: дочь Шайло и близнецы — Нокс и Вивьен. Также актеры стали приемными родителями для мальчиков Мэддокса и Пакса и девочки Захары.
Ранее стало известно, что Анджелина Джоли планирует уехать из Америки летом 2026 года.