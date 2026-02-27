Ричмонд
Елена Яковлева ответила на слухи о многолетней вражде с Дмитрием Нагиевым

Актриса призналась, что на самом деле у них нормальные рабочие отношения
Елена Яковлева
Елена Яковлева в конце 90-х годов начала сниматься в сериале «Каменская», который стал одним из культовых в российском кино. Ее партнером по проекту был Дмитрий Нагиев.

В те годы ходили слухи, будто актеры не ладят между собой. Накануне Елена Алексеевна дала интервью Надежде Стрелец и рассказала, действительно ли у нее с Нагиевым был конфликт.

Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева в сериале «Каменская», фото: кадр из видео
«Это он тогда мне сказал: “Давай пустим слух, что ты и я на площадке ненавидим друг друга”. А так у нас замечательные отношения», — ответила артистка.

Она добавила, что ей пришлось подыгрывать коллеге на публике. Елена Алексеевна также назвала Нагиева «артистом из цирка», намекая на то, что он вел себя как клоун и постоянно шутил на съемках.

«Была пресс-конференция: Дима на меня бочку катил, а я на него должна была. Но это игра. Я тогда сказала: “Я в первый раз работала с артистом из цирка”. Да, троллила в ответ. Но это не моя находка, а Гармашевская. И вообще, когда Гармаш и Нагиев в одном месте, будете ржать без конца, потому что один хлеще другого», — заключила Яковлева.

Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева в сериале «Каменская», фото: кадр из видео
Напомним, Елена Яковлева сыграла в сериале «Каменская» майора милиции и аналитика столичного уголовного розыска Анастасию Каменскую. По сюжету, героине приходится расследовать самые сложные и запутанные преступления.

