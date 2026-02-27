«Была пресс-конференция: Дима на меня бочку катил, а я на него должна была. Но это игра. Я тогда сказала: “Я в первый раз работала с артистом из цирка”. Да, троллила в ответ. Но это не моя находка, а Гармашевская. И вообще, когда Гармаш и Нагиев в одном месте, будете ржать без конца, потому что один хлеще другого», — заключила Яковлева.