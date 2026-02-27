Эммануил Виторган опубликовал редкое фото своей малолетней дочери

Народный артист России Эммануил Виторган показал свою дочь. Актер поздравил Этель с днем рождения, опубликовав ее редкое фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Он посвятил имениннице трогательный пост.
«Доченька, наша дорогая Этелечка! С восьмилетием! Наша умничка, сама доброта. Будь счастливой», — написал звезда «Чародеев».
Виторган женат на Ирине Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе. У пары две дочери: помимо Этель, они воспитывают шестилетнюю Клару. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.
Ранее Максим Виторган показал редкое архивное фото отца в день его 86-летия.