Эммануил Виторган опубликовал редкое фото своей малолетней дочери

Виторган женат на Ирине Млодик (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая на 23 года его моложе. У пары две дочери: помимо Этель, они воспитывают шестилетнюю Клару. Супруги не делятся подробностями рождения детей. Они не отвечают на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.