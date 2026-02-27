«Ландыши» вошли в число самых просматриваемых сериалов года

Сериал также получил ряд профессиональных наград. «Ландыши. Такая нежная любовь» признаны «Лучшим кинопроектом» Национальной кинопремии «Герои большой страны», стали лучшей драмой по итогам зрительского голосования фестиваля «Большая цифра», а также победили в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Импульс воздействия». Кроме того, проект вошел в шорт-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в пяти категориях.