«Ландыши» вошли в число самых просматриваемых сериалов года

Количество просмотров сериала превысило 200 млн

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сериал «Ландыши» стал самым популярным проектом 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink. Количество просмотров превысило 200 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.

«По данным исследовательской компании Mediascope, в январе 2026 года проект возглавил топ-5 сериалов в ведущих онлайн-кинотеатрах по количеству экранов просмотра, обогнав ближайших конкурентов практически в три раза. А по данным “Индекс Кинопоиск Pro”, “Ландыши” стабильно удерживают второе место в рейтинге, уступая лишь проекту Netflix “Очень странные дела”», — говорится в сообщении.

Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна» (2 сезон)
Сериал также получил ряд профессиональных наград. «Ландыши. Такая нежная любовь» признаны «Лучшим кинопроектом» Национальной кинопремии «Герои большой страны», стали лучшей драмой по итогам зрительского голосования фестиваля «Большая цифра», а также победили в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Импульс воздействия». Кроме того, проект вошел в шорт-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в пяти категориях.

По словам пресс-службы, музыкальный альбом «Ландыши. Вторая весна», выпущенный лейблом «Таврида. АРТ», также получил широкую популярность, а композиции из сериала вошли в музыкальные чарты.

Производством проекта занимались «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида. Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Wink.