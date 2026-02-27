«Ландыши» вошли в число самых просматриваемых сериалов года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сериал «Ландыши» стал самым популярным проектом 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink. Количество просмотров превысило 200 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы.
«По данным исследовательской компании Mediascope, в январе 2026 года проект возглавил топ-5 сериалов в ведущих онлайн-кинотеатрах по количеству экранов просмотра, обогнав ближайших конкурентов практически в три раза. А по данным “Индекс Кинопоиск Pro”, “Ландыши” стабильно удерживают второе место в рейтинге, уступая лишь проекту Netflix “Очень странные дела”», — говорится в сообщении.
Сериал также получил ряд профессиональных наград. «Ландыши. Такая нежная любовь» признаны «Лучшим кинопроектом» Национальной кинопремии «Герои большой страны», стали лучшей драмой по итогам зрительского голосования фестиваля «Большая цифра», а также победили в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Импульс воздействия». Кроме того, проект вошел в шорт-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в пяти категориях.
По словам пресс-службы, музыкальный альбом «Ландыши. Вторая весна», выпущенный лейблом «Таврида. АРТ», также получил широкую популярность, а композиции из сериала вошли в музыкальные чарты.
Производством проекта занимались «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида. Арт» и контент-студии «Юг. Кино». Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Wink.