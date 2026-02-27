Ричмонд
Безрукова — о женитьбе Бероева на 21-летней балерине: «Кризис среднего возраста»

Актриса считает, что ее коллеге тяжело после расставания с Ксенией Алферовой
Ирина Безрукова на премьере фильма «Ритмы мечты», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова прокомментировала новость о том, что Егор Бероев женился на 21-летней балерине и актрисе Анне Панкратовой. Многие осудили актера за расставание с Ксенией Алферовой после 25 лет брака и женитьбе на молодой избраннице.

«Я знала эту пару, помогала в благотворительных мероприятиях, но не была вхожа в семью. Рассталась пара, которую все любили и привыкли воспринимать как единое целое, их все рассматривают под лупой и осуждают. Я думаю, что болезненно и Егору, и Ксюше. Им очень больно должно быть», — передает слова актрисы The Voice.

Ксения Алферова и Егор Бероев
Ксения Алферова и Егор БероевИсточник: Алексей Молчановский

Она предположила, что 48-летний Бероев захотел жениться на молодой девушке из-за каких-то возрастных изменений. Безрукова считает, что мужчинам нравится, когда на них смотрят с восхищением.

«Может быть, это кризис среднего возраста, когда мужчины думают: в моей жизни так будет всегда? Мужчины — по натуре завоеватели. Им нравятся восхищенные, влюбленные глаза, которые смотрят на них снизу вверх. Может быть, поэтому мужчины так себя ведут», — пояснила артистка.

Егор Бероев и Анна Панкратова
Егор Бероев и Анна ПанкратоваИсточник: Соцсети

Безрукова думает, что отношения, в которых между партнерами есть большая разница в возрасте, чаще всего обречены. Актриса считает, что люди находятся вместе, пока у них есть страсть и интерес друг к друг, но как только возникают проблемы, они не могут с ними справиться.

Причина тому — разные уровни воспитания и образования. Поэтому спустя время партнерам с большой разницей в возрасте не о чем говорить.

Ранее Алферова сделала заявление после женитьбы Бероева. 