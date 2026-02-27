Ирина Безрукова прокомментировала новость о том, что Егор Бероев женился на 21-летней балерине и актрисе Анне Панкратовой. Многие осудили актера за расставание с Ксенией Алферовой после 25 лет брака и женитьбе на молодой избраннице.
«Я знала эту пару, помогала в благотворительных мероприятиях, но не была вхожа в семью. Рассталась пара, которую все любили и привыкли воспринимать как единое целое, их все рассматривают под лупой и осуждают. Я думаю, что болезненно и Егору, и Ксюше. Им очень больно должно быть», — передает слова актрисы The Voice.
Она предположила, что 48-летний Бероев захотел жениться на молодой девушке из-за каких-то возрастных изменений. Безрукова считает, что мужчинам нравится, когда на них смотрят с восхищением.
«Может быть, это кризис среднего возраста, когда мужчины думают: в моей жизни так будет всегда? Мужчины — по натуре завоеватели. Им нравятся восхищенные, влюбленные глаза, которые смотрят на них снизу вверх. Может быть, поэтому мужчины так себя ведут», — пояснила артистка.
Безрукова думает, что отношения, в которых между партнерами есть большая разница в возрасте, чаще всего обречены. Актриса считает, что люди находятся вместе, пока у них есть страсть и интерес друг к друг, но как только возникают проблемы, они не могут с ними справиться.
Причина тому — разные уровни воспитания и образования. Поэтому спустя время партнерам с большой разницей в возрасте не о чем говорить.
Ранее Алферова сделала заявление после женитьбы Бероева.