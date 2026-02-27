Безрукова думает, что отношения, в которых между партнерами есть большая разница в возрасте, чаще всего обречены. Актриса считает, что люди находятся вместе, пока у них есть страсть и интерес друг к друг, но как только возникают проблемы, они не могут с ними справиться.