Елена Яковлева стала популярна в конце 1980-х годов после выхода фильма «Интердевочка», в котором она сыграла главную женскую роль. Актриса перевоплотилась в медсестру Таню Зайцеву, которая по ночам работает на панели.
Елена Алексеевна призналась, что сразу же заявила Петру Тодоровскому, что не будет сниматься в постельных сценах. Она отметила, что режиссер нашел выход из ситуации и придумал, как правдоподобно показать интимный момент и при этом выполнить требования актрисы.
«Постельные сцены были для меня табу, я сказала Петру Ефимовичу, что ничего изображать не буду, мне стыдно. Тогда всех выгнали со съемочной площадки, подложили лом под ножку дивана и стали его трясти. Я лежала и ничего не делала. Единственное, меня дергали за ноги. Все было решено без конфликтов», — рассказала звезда в интервью Надежде Стрелец.
По словам артистки, она не боялась стать заложницей одного образа и доверяла режиссеру. Елена Алексеевна развеяла миф о том, что в проект она попала благодаря связям.
Яковлева подчеркнула, что Тодоровский утвердил ее на главную роль после того, как увидел актрису в спектакле «Двое на качелях», а также посмотрел фильм «Полет птицы» с ее участием.
Напомним, фильм «Интердевочка» вышел в 1989 году. В основу сюжета легло одноименное произведение Владимира Кунина. Елена Яковлева была удостоена премии «Ника» за главную женскую роль в проекте. Также она получила награду на Токийском кинофестивале.