Юлия Пересильд в интервью Кино Mail поделилась своим отношением к зумерам и затронула тему разницы поколений. 41-летняя актриса — мама двоих дочерей: 16-летней Анны и 13-летней Марии.
По словам звезды фильма «Вызов», она без проблем находит контакт с молодежью, но не может не замечать: зумеры — «другие». Пересильд обратила внимание на их кажущуюся отстраненность, неэмоциональность и нежелание глубоко погружаться в какие-то вещи.
Главную причину такого различия актриса видит в опыте своего поколения, выросшего в непростые девяностые годы.
«Нас 90-е, конечно, закалили. Я недавно как раз в соцсетях прочитала шутку… Смысл такой: мы не плачем, потому что выросли в то время, когда за то, что ты плачешь, тебя бьют. Понимаете, вот этой фразой описано все мое детство», — поделилась Юлия.
При этом актриса сомневается, что такой подход стоило бы применять к нынешнему поколению. По ее мнению, пытаться сделать зумеров такими же, как люди 90-х, — не лучший вариант.
«Зумеры — это уже наши дети, да? Надо ли им это? Должны ли мы их бить, чтобы они не плакали? Чтобы они были такими же, как мы, глубоко вникающими? Как будто бы это какой-то плохой путь», — порассуждала Пересильд.
Актриса призналась, что ее огорчает лишь одно — поверхностное восприятие информации, свойственное молодым.
«Вот эта привычка к тиктоку по 15 секунд не дает им возможности прочитать “Войну и мир”, чтобы она им понравилась. Это, пожалуй, самый главный минус этого поколения, который я вижу», — констатировала звезда.