Бурляев призвал ввести госзаказ на кино

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российское кино должно перейти на полное государственное финансирование и систему госзаказа. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился народный артист РФ режиссер, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.
«Мы добились стопроцентного финансирования у детского кино и анимации. Сейчас будем добиваться, чтобы стопроцентное [финансирование] было у всех фильмов. Должен быть госзаказ. Все должно быть серьезно», — считает собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о поддержке фильмов, которые не претендуют на «денежный успех», не ставя прибыль на первый план, Бурляев сказал, что «именно этим должно заниматься государство». «И об этом мы говорим в Думе», — добавил он.
Ранее депутат поделился с ТАСС мнением, что сегодня в отечественном кинематографе отсутствует серьезная драматургия, режиссура оставляет желать лучшего, а актерский цех испорчен поверхностными сериалами. Так, Бурляев приходит к выводу, что индустрия «больна».