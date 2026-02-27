Ричмонд
Юрий Чурсин назвал число подписчиков недопустимым критерием кастинга

По словам актера, вопрос профессионализма в кино в ближайшие года станет особенно острым
Юрий Чурсин на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба
Юрий Чурсин на премьере сериала «Хроники русской революции», фото: пресс-служба

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Количество подписчиков в социальных сетях не может быть критерием профессионализма актера при кастинге на роли в кино, хотя такая практика присутствует в отечественной киноиндустрии. Такое мнение ТАСС высказал актер театра и кино и режиссер Юрий Чурсин.

«Я знаю случаи, когда на одну роль выбор идет между двумя актерами, и выбирают того, у кого больше подписчиков. Это понятно — мы живем в коммерческом мире, но это не является профессиональным критерием», — сказал Чурсин.

По его словам, вопрос профессионализма в актерской среде в ближайшие года станет особенно острым.

«Потому что “нравится — не нравится” — это не критерии профессионализма. А они необходимы, иначе мы позволяем себе профанацию и подмену понятий», — заметил актер.