Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Калюжный анонсировал выпуск нового альбома в 2026 году

В этом альбоме «все будет по-другому», рассказал актер

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный выпустит первый за пять лет музыкальный альбом в 2026 году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Новый альбом выйдет в этом году. В нем все будет по-другому. Это новый “старый Глеб”», — рассказал музыкант.

Актер пишет музыку в жанре рэп уже более 10 лет. В его дискографии 6 полноформатных альбомов, один EP и более 20 синглов, часть из них стали саундтреками к фильмам, в которых Калюжный принимал участие. Коллаборации с ним записывали Аня Покров, Данко, ST и Slame.