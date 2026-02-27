Глеб Калюжный анонсировал выпуск нового альбома в 2026 году

Актер пишет музыку в жанре рэп уже более 10 лет. В его дискографии 6 полноформатных альбомов, один EP и более 20 синглов, часть из них стали саундтреками к фильмам, в которых Калюжный принимал участие. Коллаборации с ним записывали Аня Покров, Данко, ST и Slame.