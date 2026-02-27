Глеб Калюжный рассказал, когда приступит к съемкам своего фильма

Продюсерская компания «ГКС-медиа» — российская медиастудия, зарегистрированная в Москве в феврале 2024 года. Компания занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также предлагает услуги полного цикла видеопроизводства — от разработки идей и сценариев до съемок и постпродакшена.