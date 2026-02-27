Звезда «Сокровищ гномов» рассказала о съемках летних сцен зимой

Актриса Алиса Руденко в свои 11 лет успела получить опыт съемок летних сцен фильмов зимой. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».
По ее словам, в здании это почти никак не ощущается, поскольку там есть обогреватели.
«Не очень удобно, если на улице съемки, то нужно надевать очень много термобелья и колгот под низ. И все равно дует, даже если ты уже в трех (комплектах) термобелья», — поделилась она.
Алиса Руденко решила связать свой путь с актерством в пять лет, после чего родители отвели ее в киношколу. Она известна по проектам «Балет», «Ухожу красиво», «Сны Алисы», «Голивудск», «Морозко», «Все ОК», «Царевна-лягушка», «На деревню дедушке», «Поле чудес», «Первый класс».