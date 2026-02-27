«Я ее спросила: “Ириш, поделись секретом, как ты так похудела?” Она, конечно же, болела, но не говорила, как чувствует себя. Сказала лишь: “Я бы не хотела делиться с тобой своим опытом, потому что это ужасно”. Больше она тогда ничего не сказала. Была худая, даже изможденная, но ее глаза… Они остались прежними. Те самые глаза Риты Осяниной, которые разглядел Ростоцкий. Он потом говорил: “Я увидел у 19-летней девочки такие грустные глаза. Будто этот человек познал в жизни все”. Это было то, что нужно для ее героини», — высказалась Маркова.