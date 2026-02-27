Екатерина Маркова прокомментировала новость о смерти Ирины Шевчук, вместе с которой она снималась в фильме «А зори здесь тихие». Артистка призналась, что ей будет не хватать приятельницы.
«С Иришей связана огромная часть моей жизни. Непростая, тяжелая и такая замечательная часть. Тот год жизни, который мы так интенсивно прожили на съемках, навсегда остался в памяти. И Ира со мной осталась навсегда, никуда не исчезнет. Царствие Небесное», — рассказала актриса в беседе с The Voice.
Она также вспомнила о последней встрече с Ириной Борисовной. Они виделись весной 2025 года на установке памятника «Подвигу женщин» в парке «Патриот». По словам Екатерины Георгиевны, она тогда заметила, что коллега внешне сильно изменилась и похудела. Однако Шевчук не рассказывала о своей болезни и не жаловалась на плохое самочувствие.
«Я ее спросила: “Ириш, поделись секретом, как ты так похудела?” Она, конечно же, болела, но не говорила, как чувствует себя. Сказала лишь: “Я бы не хотела делиться с тобой своим опытом, потому что это ужасно”. Больше она тогда ничего не сказала. Была худая, даже изможденная, но ее глаза… Они остались прежними. Те самые глаза Риты Осяниной, которые разглядел Ростоцкий. Он потом говорил: “Я увидел у 19-летней девочки такие грустные глаза. Будто этот человек познал в жизни все”. Это было то, что нужно для ее героини», — высказалась Маркова.
Она добавила, что ей очень жаль единственную дочь своей приятельницы — Александру Афанасьеву-Шевчук. Екатерина Георгиевна пожелала ей пережить эту потерю.
«Очень переживаю за Сашеньку, для нее это огромная потеря, огромная беда. Я желаю ей справиться с этим. Думаю, она взрослая девочка и понимает, что мама никуда не уходит, всегда остается со своими детьми. И Саша всегда будет чувствовать ее помощь во всем, всегда сможет поделиться с ней, а та ее услышит. В это я верю. Мне кажется, что мы сейчас с вами разговариваем, а она, конечно, слышит все это. Она всегда будет рядом», — заключила Маркова.
Напомним, Ирина Шевчук ушла из жизни 24 февраля 2026 года. Ей было 74 года. Актриса известна по роли Риты Осяниной в культовой драме «А зори здесь тихие».
Прощание с заслуженной артисткой России состоится 28 февраля. Ирина Борисовна будет похоронена на Троекуровском кладбище.
