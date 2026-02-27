Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery

Американский стриминговый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD), сообщает Life.ru. Причиной стало новое, более выгодное предложение от Paramount Skydance Corporation, которое совет директоров WBD признал предпочтительным.
В Netflix заявили, что не готовы повышать свою цену до уровня конкурента, поскольку при таких условиях сделка теряет финансовую привлекательность.
Напомним, в декабре Netflix анонсировал покупку Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Paramount Skydance ответила предложением в 108 миллиардов, однако тогда совет директоров рекомендовал акционерам его отклонить.