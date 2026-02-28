Лучшая роль Джоли? Стоит ли смотреть фэшн-драму «Кутюр»

Но «Кутюр» — история не об одной Максин; Ада (Аньер Аней) и Анжель (Элла Румпф) — полноценные героини, в чем-то даже более интересные, чем персонаж Джоли. Анжель, пожалуй, можно считать голосом сценаристки и постановщицы фильма Алис Винокур. Гримерша написала роман, основанный на опыте, полученном при работе в модной индустрии, и теперь предлагает его издателю — но тот отказывается, ссылаясь на отсутствие формы и четких смыслов. Анжель, в свою очередь, пытается убедить потенциального партнера в том, что из мелочей и трудноуловимых ощущений, собственно, и складывается жизнь. (Стоит отметить, справедливости ради, что звучащие в фильме выдержки из романа кажутся невероятно банальными: «Теперь она понимала, что жизнь — лишь тонкая линия», — вещает не без пафоса голос за кадром.)