Лучшая роль Джоли? Стоит ли смотреть фэшн-драму «Кутюр»

О чем фильм «Кутюр»
Американская кинематографистка Максин Уокер, специализирующаяся на «авторских фильмах ужасов без бюджета», едет в Париж на Неделю моды. Вдохновившись творчеством Максин, организаторы мероприятия пригласили ее в качестве постановщицы церемонии открытия. Американке некомфортно в непривычной среде, к тому же, именно в Париже выясняется, что у нее непростая форма рака.
Удержаться на плаву Максин помогают телефонные разговоры с дочерью-подростком, оставшейся в США, и знакомство с двумя другими нетипичными участницами недели моды — моделью-дебютанткой Адой и мечтающей о карьере писательницы гримершей Анжель.
Зачем смотреть
Главным аттракционом «Кутюра», безусловно, является Анджелина Джоли. Роль Максин — всего лишь четвертое за последние пять лет появление актрисы на большом экране; некоторые критики так по Джоли соскучились, что тут же оценили эту работу как одну из лучших за всю карьеру. Такая оценка, впрочем, не вполне соответствует действительности. Джоли умело делает именно то, что от нее ждут, то есть с достоинством держит себя перед камерой и выглядит как утонченная статуя, но, во-первых, аудитория все это уже многократно видела, и, во-вторых, Анджелина, прямо скажем, не очень вписывается в образ создательницы копеечных хорроров.
Но «Кутюр» — история не об одной Максин; Ада (Аньер Аней) и Анжель (Элла Румпф) — полноценные героини, в чем-то даже более интересные, чем персонаж Джоли. Анжель, пожалуй, можно считать голосом сценаристки и постановщицы фильма Алис Винокур. Гримерша написала роман, основанный на опыте, полученном при работе в модной индустрии, и теперь предлагает его издателю — но тот отказывается, ссылаясь на отсутствие формы и четких смыслов. Анжель, в свою очередь, пытается убедить потенциального партнера в том, что из мелочей и трудноуловимых ощущений, собственно, и складывается жизнь. (Стоит отметить, справедливости ради, что звучащие в фильме выдержки из романа кажутся невероятно банальными: «Теперь она понимала, что жизнь — лишь тонкая линия», — вещает не без пафоса голос за кадром.)
Ада на фоне старших коллег выглядит более цельной и объемной. Возможно, это объясняется тем, что ее история почти полностью совпадает с жизненными обстоятельствами самой Аньер Аней — или по крайней мере с тем, что девушка рассказывает в интервью. Как и Ада, Аньер родилась в Судане и переехала во Францию вопреки желанию отца, выступавшего категорически против модельной карьеры дочери. В итоге Ада производит впечатление не только самой интересной, но и самой искренней героини, а Аней вполне можно назвать главным открытием «Кутюра».
Почему можно не смотреть
Не очень понятно, какое именно отношение к модной индустрии вообще и парижской Неделе моды в частности сформировалось у самой Винокур. Снятое ею кино сложно расценивать как критическое или сатирическое высказывание, признанием в любви его тоже не назовешь. Это нейтральная лента, лишенная острых углов, ярких эмоций и внятного финала. Как говорит в одной из сцен персонаж Луи Гарреля (кинооператор, у которого завязывается интимная связь с героиней Джоли), «мы просто подсвечиваем туман». Именно на это Алис Винокур и тратит весь хронометраж.