Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы

ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Актриса Наталья Климова, скончавшаяся в среду, давно себя плохо чувствовала, сообщили РИА Новости знакомые артистки.
«Она (Климова — ред.) плохая была давно, а последние дни совсем… муж немножко был готов к этому (смерти артистки — ред.)», — рассказал собеседник агентства.
Знакомые переживают за состояние мужа Климовой, советского актера Владимира Заманского, которому в начале февраля исполнилось 100 лет.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Мурома Владимирской области, актриса скончалась 25 февраля. Похоронят Климову на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в ее день рождения — 27 февраля. Артистка не дожила два дня до своего 88-летия.