Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Мурома Владимирской области, актриса скончалась 25 февраля. Похоронят Климову на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в ее день рождения — 27 февраля. Артистка не дожила два дня до своего 88-летия.