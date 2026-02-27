Ричмонд
Наталья Климова давно себя плохо чувствовала, сообщили знакомые актрисы

РИА Новости: скончавшаяся актриса Климова долгое время плохо себя чувствовала
Наталья Климова и Владимир Заманский
Наталья Климова и Владимир ЗаманскийИсточник: Соцсети

ТУЛА, 26 фев — РИА Новости. Актриса Наталья Климова, скончавшаяся в среду, давно себя плохо чувствовала, сообщили РИА Новости знакомые артистки.

«Она (Климова — ред.) плохая была давно, а последние дни совсем… муж немножко был готов к этому (смерти артистки — ред.)», — рассказал собеседник агентства.

Знакомые переживают за состояние мужа Климовой, советского актера Владимира Заманского, которому в начале февраля исполнилось 100 лет.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Мурома Владимирской области, актриса скончалась 25 февраля. Похоронят Климову на территории Свято-Воскресенского женского монастыря в ее день рождения — 27 февраля. Артистка не дожила два дня до своего 88-летия.