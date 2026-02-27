Фильм «Привязанность» получил главный приз 51-й кинопремии «Сезар»

Почетный «Сезар», который вручается за заслуги перед миром кино и культуры, получил американский актер Джим Керри. В его честь в начале церемонии был исполнен танцевальный номер по мотивам фильма «Маска» (1994), принесшего комику широкую известность. Керри, родившийся в Канаде, обратился к аудитории на французском языке, поблагодарив за награду и рассказав о своих французских корнях.