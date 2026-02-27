Фильм «Привязанность» получил главный приз 51-й кинопремии «Сезар»

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Французская киноакадемия удостоила драму Карин Тардье «Привязанность» (L'attachement, 2024) звания лучшего фильма кинофестиваля «Сезар», который прошел в концертном зале «Олимпия» в Париже. Трансляция велась в эфире телеканала Canal+.
Эта картина завоевала три статуэтки, в том числе за лучший адаптированный сценарий и лучшую женскую роль второго плана Вималы Понс. Большинство наград досталось биографической драме «Новая волна» (Nouvelle Vague, 2025) режиссера Ричарда Линклейтера. Жюри отметило ее за лучшие костюмы, режиссуру, операторскую работу и монтаж.
Лучшим режиссерским дебютом, по мнению академии, стал фильм «Нино» (Nino, 2025) Полин Локес. В этой же картине сыграл лучший начинающий актер Теодор Пеллерен. Лучшая начинающая актриса Надя Меллити сыграла главную роль в фильме «Младшая сестра» (La petite derni re, 2025) режиссера Афсии Эрзи. Эрзи получила в 2025 году «Сезара» за лучшую женскую роль в «Борго» (Borgo, 2024).
Звание лучшей актрисы получила Леа Дрюкер за роль в детективе «Дело № 137» (Dossier 137, 2025). Лучшим актером назван Лоран Лафитт, сыгравший в фильме «Самая богатая женщина в мире» (La Femme la plus riche du monde, 2025). А лучшим актером второго плана стал Пьер Лоттен за роль в фильме «Посторонний» (L'etranger, 2025) режиссера Франсуа Озона.
Звания лучшего анимационного фильма и картины с лучшей оригинальной музыкой удостоен мультфильм «Арко» (Arco, 2025) режиссера Уго Бьенвеню. Среди документальных лент лучшей признана «Пение лесов» (Le chant des for? ts, 2025) Венсана Мюнье, который получил награду за лучший звук. Особое внимание привлекла историческая драма «Большая арка» (L'inconnu de la grande arche, 2025) Стефана Демустье, получившая награды за лучшие визуальные эффекты и декорации. Лучший иностранный фильм — «Битва за битвой» (One Battle After Another, 2025) режиссера Пола Томаса Андерсона.
Почетный «Сезар», который вручается за заслуги перед миром кино и культуры, получил американский актер Джим Керри. В его честь в начале церемонии был исполнен танцевальный номер по мотивам фильма «Маска» (1994), принесшего комику широкую известность. Керри, родившийся в Канаде, обратился к аудитории на французском языке, поблагодарив за награду и рассказав о своих французских корнях.