Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не удовлетворил иск к киноконцерну «Мосфильм» об авторских правах

Речь идет о фильме «Один из нас»
Кадр из фильма «Один из нас» 1970 г.
Кадр из фильма «Один из нас» 1970 г.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдовы сценариста Гелия Рябова к киноконцерну «Мосфильм» о признании исключительного права на сценарий фильма «Один из нас» 1970 года, а также взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 4,3 млн рублей. Об сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований Рябовой О. А. отказать», — говорится в документе.

Также в своем иске Ольга Рябова требовала информацию об авторстве сценария фильма, выплачиваемом вознаграждении Гелию Рябову с 1970 года до 13 октября 2015 года и обо всех показах фильма с 13 октября 2015 года.

Рябова подала иск в Никулинский суд Москвы в 2024 году, однако ей отказали в рассмотрении, посчитав, что иск не относится к подсудности районного суда. Московский городской суд отменил определение и вернул иск для рассмотрения в Никулинский суд.

Писатель, режиссер и сценарист Гелий Рябов умер 13 октября 2015 года.