Суд не удовлетворил иск к киноконцерну «Мосфильм» об авторских правах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска вдовы сценариста Гелия Рябова к киноконцерну «Мосфильм» о признании исключительного права на сценарий фильма «Один из нас» 1970 года, а также взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 4,3 млн рублей. Об сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.