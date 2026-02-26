Звезду «Назад в будущее» обвинили в содержании девушки в рабстве

Согласно жалобе, как только женщина «дала понять, что не собирается мириться со все более странными и неуместными требованиями мистера Гловера», 61-летний актер «незаконно выселил» ее из дома. Когда она попыталась вернуться за своими вещами, мужчина якобы напал на нее, схватил за шею и стал душить. Женщина также утверждает, что Гловер вызвал полицию и потребовал оформить судебный запрет на приближение, однако сам продолжил ее преследовать.