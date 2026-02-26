Ричмонд
«Все лицо в буграх: звезду «Чебурашки» Яковлеву заподозрили в пластике

Актриса не скрывает, что прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов
Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Елена Яковлева на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Елена Яковлева стала героиней нового выпуска шоу Надежды Стрелец. Накануне 65-летия актриса рассказала о своем творчестве, личной жизни, а также о том, как ей удается быть в потрясающей форме.

Елена Алексеевна призналась, что обращалась к пластическим хирургам и делала «уколы красоты», чтобы выглядеть лучше. Однако она подчеркнула, что не прибегала к радикальным изменениям во внешности.

Елена Яковлева, фото: кадр из видео
Елена Яковлева, фото: кадр из видео

«С возрастом бороться нельзя. Ты все равно его не победишь. Поддерживать состояние лица можно, да и то по возможности. К сожалению или к счастью, у меня мало свободного времени, поэтому я нечасто могу к этому прибегать. Поглаживание в моем возрасте уже ничего не даст — только радикальное вмешательство. Это когда очень больно, а потом нужна реабилитация», — высказалась звезда «Чебурашки».

Она отметила, что раз в месяц может сделать омолаживающую процедуру, если у нее будет три свободных дня для восстановления.

«На следующий день сижу с красной мордой. И только на третий день понимаю, что вроде все хорошо», — заявила артистка.

Елена Яковлева, фото: кадр из видео
Елена Яковлева, фото: кадр из видео

Многие зрители после просмотра интервью сделали вывод, что Елена Алексеевна недавно прибегала к подобной процедуре. Некоторые поклонники раскритиковали Яковлеву за увлечение пластикой и «уколами красоты».

«Зачем они это делают с лицом?», «Лицо все в буграх. Пластика или уколы — не всегда красиво», «Ну, она лукавит. С возрастом она боролась. И это видно на ее лице. Актриса она, безусловно, великолепная», «Ой, что вы с собой сотворили?», — писали в комментариях.

До этого Елена Яковлева говорила, что впервые сделала пластическую операцию в 40 лет. Тогда она убрала мешки под глазами. Спустя год артистка сделала круговую подтяжку лицу.

Ранее Елена Яковлева рассказала, как смирилась с татуировками сына на лице. 