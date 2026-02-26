Елена Яковлева стала героиней нового выпуска шоу Надежды Стрелец. Накануне 65-летия актриса рассказала о своем творчестве, личной жизни, а также о том, как ей удается быть в потрясающей форме.
Елена Алексеевна призналась, что обращалась к пластическим хирургам и делала «уколы красоты», чтобы выглядеть лучше. Однако она подчеркнула, что не прибегала к радикальным изменениям во внешности.
«С возрастом бороться нельзя. Ты все равно его не победишь. Поддерживать состояние лица можно, да и то по возможности. К сожалению или к счастью, у меня мало свободного времени, поэтому я нечасто могу к этому прибегать. Поглаживание в моем возрасте уже ничего не даст — только радикальное вмешательство. Это когда очень больно, а потом нужна реабилитация», — высказалась звезда «Чебурашки».
Она отметила, что раз в месяц может сделать омолаживающую процедуру, если у нее будет три свободных дня для восстановления.
«На следующий день сижу с красной мордой. И только на третий день понимаю, что вроде все хорошо», — заявила артистка.
Многие зрители после просмотра интервью сделали вывод, что Елена Алексеевна недавно прибегала к подобной процедуре. Некоторые поклонники раскритиковали Яковлеву за увлечение пластикой и «уколами красоты».
«Зачем они это делают с лицом?», «Лицо все в буграх. Пластика или уколы — не всегда красиво», «Ну, она лукавит. С возрастом она боролась. И это видно на ее лице. Актриса она, безусловно, великолепная», «Ой, что вы с собой сотворили?», — писали в комментариях.
До этого Елена Яковлева говорила, что впервые сделала пластическую операцию в 40 лет. Тогда она убрала мешки под глазами. Спустя год артистка сделала круговую подтяжку лицу.
Ранее Елена Яковлева рассказала, как смирилась с татуировками сына на лице.