Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая жена Егора Бероева попрощалась со своим прошлым после свадьбы с актером

Девушка не торопится выкладывать совместные снимки с супругом
Анна Панкратова в фильме „Кукла“
Анна Панкратова в фильме „Кукла“Источник: Кадр из фильма

Накануне в СМИ появилась новость о тайной свадьбе Егора Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Сообщалось, что торжественная церемония прошла около двух недель назад. Молодая артистка не спешит раскрывать свой новый статус в социальных сетях, однако она уже приступила к «зачистке» своего прошлого. Об этом сообщает Woman.ru.

По данным источника, Бероев подписан на все страницы Анны в социальных сетях, но девушка не торопится выкладывать совместные снимки. Более того, после знакомства с актером Панкратова практически прекратила общение с теми, с кем училась. По словам ее бывших однокурсников, как только карьера девушки начала идти в гору, она свела контакты к минимуму. В списке друзей в соцсетях у нее немного людей, и даже те, кто там остался, ничего не знают о ее нынешней жизни и о свадьбе.

Ранее сообщалось, что Егор Бероев столкнулся с убытками в бизнесе после развода с Ксенией Алферовой.