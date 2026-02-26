Молодая жена Егора Бероева попрощалась со своим прошлым после свадьбы с актером

По данным источника, Бероев подписан на все страницы Анны в социальных сетях, но девушка не торопится выкладывать совместные снимки. Более того, после знакомства с актером Панкратова практически прекратила общение с теми, с кем училась. По словам ее бывших однокурсников, как только карьера девушки начала идти в гору, она свела контакты к минимуму. В списке друзей в соцсетях у нее немного людей, и даже те, кто там остался, ничего не знают о ее нынешней жизни и о свадьбе.