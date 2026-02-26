Ричмонд
Ирина Безрукова высказалась о возможном визите Анджелины Джоли в Курскую область

Безрукова посоветовала голливудской звезде шире взглянуть на происходящее в мире
Ирина Безрукова / Фото: пресс-служба
Ирина Безрукова / Фото: пресс-служба

Ирина Безрукова считает, что Анджелина Джоли могла бы посетить Курскую область и Донбасс — в том случае, если решит шире взглянуть на происходящее в мире.

«Если ее IQ позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от повестки американской, то, конечно, стоит. Если нет, то она будет просто винтиком в чьих-то руках», — высказалась актриса в разговоре с NEWS.ru.

Она также добавила, что большое значение имеет внимание известного человека к какой-либо проблеме и помощь в ее решении. Мотивы при этом, по словам Безруковой, не столь важны: главное — то, что людям оказывается реальная помощь.

Ранее Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту.