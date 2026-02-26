Оператор сериала с Дмитрием Нагиевым отсудил 3,5 млн рублей у кинокомпании

Оператор сериала с Дмитрием Нагиевым «Кто быстрее?» отсудил 3,5 миллиона рублей гонорара у ООО «Студия 20/20». Об этом Super узнал благодаря данным сервиса Rusprofile. Согласно им, арбитражный суд Москвы обязал кинокомпанию выплатить четыре миллиона рублей оператору-постановщику Николайсу Масловскису. Именно в такую сумму была оценена задолженность по договору вместе с процентами (323,4 тысячи рублей), оплатой услуг представителя (60 тысяч рублей) и госпошлиной (139,3 тысячи рублей).
В решении суда говорится, что Масловскис отработал на съемочной площадке более 30 съемочных дней в качестве оператора-постановщика, 30 — в качестве оператора стедикама, а также несколько подготовительных смен. С учетом переработок оператор должен был получить 4,3 миллиона рублей, однако в итоге ему выплатили менее 20% от этой суммы.
«Поскольку ответчиком доказательств погашения задолженности не представлено, суд признает заявленные истцом требования о взыскании с ответчика по договору № Студия 20/20−04/09/24/КТО БЫСТРЕЕ/Опер-Пост от 04 сентября 2024 года долга в размере 3 481 576 ₽ подлежащим удовлетворению», — сообщается в документе.
Николайс также требовал внести его имя в титры, однако суд напомнил: подписав договор, оператор согласился остаться анонимным.
По данным Super, решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
Известно, что сериал вышел осенью 2024 года. «Студия 20/20» выступала продюсером проекта. Выручка компании составила 401 миллионов, чистая прибыль — 6,8 миллионов.