Оператор сериала с Дмитрием Нагиевым отсудил 3,5 млн рублей у кинокомпании

В решении суда говорится, что Масловскис отработал на съемочной площадке более 30 съемочных дней в качестве оператора-постановщика, 30 — в качестве оператора стедикама, а также несколько подготовительных смен. С учетом переработок оператор должен был получить 4,3 миллиона рублей, однако в итоге ему выплатили менее 20% от этой суммы.