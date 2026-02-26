Егор Бероев столкнулся с убытками в бизнесе после развода с Ксенией Алферовой

О том, что Егор Бероев тайно женился на 21‑летней балерине Анне Панкратовой, сыгравшей главную роль в его фильме «Кукла», стало известно вчера. По словам анонимного источника, Бероев официально развелся с экс‑возлюбленной Ксенией Алферовой еще в прошлом году, а пару недель назад он связал себя узами брака с новой избранницей.