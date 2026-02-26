Егор Бероев столкнулся с убытками в бизнесе после развода с Ксенией Алферовой

Егор Бероев после развода с Ксенией Алферовой оставил их совместный благотворительный проект — фонд «Я есть!», который занимается помощью людям с особенностями развития. Единственным руководителем компании на данный момент является актриса, — сообщает «Газета.Ru».
Кроме того, по данным издания, актер, женившийся на молодой балерине, столкнулся с неудачами в бизнесе. По данным за 2025 год, его фермерское хозяйство осталось без прибыли, согласно бухгалтерским отчетам. Киностудия «Кино Поле», доля в которой принадлежит Бероеву, ушла в минус на 1,3 миллиона рублей.
О том, что Егор Бероев тайно женился на 21‑летней балерине Анне Панкратовой, сыгравшей главную роль в его фильме «Кукла», стало известно вчера. По словам анонимного источника, Бероев официально развелся с экс‑возлюбленной Ксенией Алферовой еще в прошлом году, а пару недель назад он связал себя узами брака с новой избранницей.