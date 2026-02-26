Максим Матвеев в своем блоге разместил новые черно-белые фото. 43-летний актер позировал в черной майке, а его образ завершили различные украшения — серьга в ухе, подвеска, перстни на пальцах.
Звезда «Триггера» решил затронуть тему, которая многих волнует, в том числе и его. Он признался, что у него часто спрашивают, зачем он носит украшения. Некоторые и вовсе критикуют артиста из-за этого, отмечая, что аксессуары не нужны настоящим мужчинам. Но у Матвеева другое мнение.
«Мне неоднократно писали: зачем мужчине прокалывать уши, носить кольца, вообще украшения… Любопытная тема. Украшения — это артефакт для меня, одно из изобразительных средств, которое дает возможность показать окружающим свою особенность… Особенность, которую я хочу, чтобы окружающие приняли», — поделился своими размышлениями актер.
Матвеев обратился к хейтерам и предложил им не обращать на него внимание, если им не нравится его внешний вид.
«Я такой, какой есть — это данность и все… Не хотите принять — идите мимо с миром. Принимаете — супер! Давайте радоваться друг другу и такой интересной жизни», — заявил звезда «Стиляг».
Поклонники поддержала мужа Елизаветы Боярской и отметили, что многочисленные украшения действительно дополняют его образы. Они не согласны с тем, что носить аксессуары — это не по-мужски.
«Когда мужское раздавали, вы, Максим, были первым. Аура мужественности не в кольцах, а в вашей личности, в вашем профессионализме. Глубоко уважаю и люблю вашу актерскую игру с самого детства. Вы потрясающий, и кайфуйте от своего стиля. И остальным того же желаю», «Красив, как Бог», «Это что за краш всея Руси», «Как красиво, когда мужчина умеет носить украшения», «Абсолютно согласна! Для меня это также способ самовыражения», «Вы точно особенный и неповторимый! Лучший», «Носите обязательно. Нам не хватает таких роскошных и стильных мужчин», «Вам определенно идет».
