Звезда «Кухни» поделился эмоциями после рождения второго ребенка

Также артист с женой Мариной Гаврюшиной воспитывают дочь Таисию. Девочка появилась на свет в 2017 году. Наследницу актер не скрывает и активно выходит вместе с ней в свет. Однако, по признанию Тарасова, Таисия не стремится идти по стопам отца. Он рассказал, что дочь как-то побывала у него на работе, после чего назвала съемки ерундой. Девочка мечтает лечить животных, когда вырастет.