Звезда «Кухни» поделился эмоциями после рождения второго ребенка

Звезда «Кухни» Тарасов заявил, что чувствует ответственность после рождения сына

Актер Никита Тарасов поделился с «Газетой.Ru» эмоциями после рождения второго ребенка. Он признался, что чувствует ответственность за малыша.

Никита Тарасов с женой и сыном / фото: соцсети
Никита Тарасов с женой и сыном / фото: соцсети

«Благодарю за поздравление! Прежде всего я чувствую ответственность. Сейчас сын нуждается в нас, родителях, как никогда. Всем желаю ощутить этот волнительный трепет!» — поделился звезда сериала «Кухня».

Подробности появления сына на свет актер пока не раскрывает. В соцсетях он предложил поклонникам проголосовать за имя: Олег, Арсений или Егор. Большинство пользователей уверены, что родители назвали новорожденного Арсением. Актер Илья Глинников случайно проболтался, что выбор пал именно на это имя.

Также артист с женой Мариной Гаврюшиной воспитывают дочь Таисию. Девочка появилась на свет в 2017 году. Наследницу актер не скрывает и активно выходит вместе с ней в свет. Однако, по признанию Тарасова, Таисия не стремится идти по стопам отца. Он рассказал, что дочь как-то побывала у него на работе, после чего назвала съемки ерундой. Девочка мечтает лечить животных, когда вырастет.