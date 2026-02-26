Ричмонд
Антон Лиссов рассказал о сложном гриме в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Музыкант Лиссов: грим в фильме «Король и Шут. Навсегда» занимал пару часов
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Музыкант Антон Лиссов (при рождении — Буренин — Прим. ред.) признался, что в съемках фильма «Король и Шут. Навсегда» ему было сложнее всего гримироваться, выполнять актерские задачи в громоздком костюме, а после — возвращать себе обычный облик. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере картины.

Он уточнил, что его рабочий день всегда начинался с пары часов подготовки.

«Тяжелее всего было высиживать по два часа на гриме, потому что у меня очень массивный, огромный просто: и парики, и много грима, и зубы, и глаза. И линзы пришлось вставлять, для меня это тоже в новинку. Два часа на гриме, а потом два часа отмываний, всей семьей меня драили в ванной», — поделился артист.

Музыкант является фронтменом и вокалистом группы Jane Air. В картине снялся весь его коллектив — участники группы сыграли бременских музыкантов, которых воскресил некромант. Помимо этого, они записали кавер-версию песни «КиШ», которая прозвучит в одной из сцен новой картины.

Ранее актер Плотников заявил, что ради роли в фильме «Король и Шут. Навсегда» отправился в экспедицию в Заполярье.