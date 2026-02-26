Антон Лиссов рассказал о сложном гриме в фильме «Король и Шут. Навсегда»

«Тяжелее всего было высиживать по два часа на гриме, потому что у меня очень массивный, огромный просто: и парики, и много грима, и зубы, и глаза. И линзы пришлось вставлять, для меня это тоже в новинку. Два часа на гриме, а потом два часа отмываний, всей семьей меня драили в ванной», — поделился артист.