Агата Муцениеце снялась без макияжа перед выходом в свет

Актриса показала себя без макияжа

Актриса Агата Муцениеце снялась без макияжа перед выходом в свет и опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда сняла себя в салоне красоты, куда приехала на макияж и укладку. Артистка подчеркивала, что не стесняется показывать себя «без марафета».

Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

После этого актриса отправилась на презентацию коллаборации брендов Intimissimi и «Императорский фарфор».

Ранее Агата Муцениеце поддержала дочь от Прилучного на соревнованиях по конному спорту.