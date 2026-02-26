Дженнифер Гарнер рассказала о совместном воспитании детей с Беном Аффлеком

Дженнифер Гарнер рассказала, как изменился ее подход к воспитанию детей после расставания с Беном Аффлеком. В откровенном разговоре в подкасте One Nightstand 53-летняя мать троих детей поделилась своим опытом взаимодействия с экс-мужем. Бывшая пара воспитывает 20-летнюю Вайолет, 17-летнюю Серафину и 13-летнего Сэмюэля.
«Думаю, мы оба берем на себя роли обоих родителей. Особенно когда дети растут в двух разных семьях — я становлюсь мамой и папой, а он — папой и мамой, — призналась Гарнер. — И с этим ничего не поделаешь. Потому что у наших детей нет возможности наблюдать за тем, как инь и ян живут в одном доме. В этом есть и определенная потеря, но и кое-что приобретенное. Ты просто учишься. Это помогло мне отпустить ситуацию и не зацикливаться так сильно на воспитании».
В 2015 году Гарнер и Аффлек расстались после десяти лет совместной жизни. Однако официально они расторгли брак только три года спустя.
