Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Гарнер рассказала о совместном воспитании детей с Беном Аффлеком

В 2015 году звезды расстались после десяти лет совместной жизни
Бен Аффлек с женой Дженнифер Гарнер
Бен Аффлек с женой Дженнифер ГарнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Гарнер рассказала, как изменился ее подход к воспитанию детей после расставания с Беном Аффлеком. В откровенном разговоре в подкасте One Nightstand 53-летняя мать троих детей поделилась своим опытом взаимодействия с экс-мужем. Бывшая пара воспитывает 20-летнюю Вайолет, 17-летнюю Серафину и 13-летнего Сэмюэля.

«Думаю, мы оба берем на себя роли обоих родителей. Особенно когда дети растут в двух разных семьях — я становлюсь мамой и папой, а он — папой и мамой, — призналась Гарнер. — И с этим ничего не поделаешь. Потому что у наших детей нет возможности наблюдать за тем, как инь и ян живут в одном доме. В этом есть и определенная потеря, но и кое-что приобретенное. Ты просто учишься. Это помогло мне отпустить ситуацию и не зацикливаться так сильно на воспитании».

В 2015 году Гарнер и Аффлек расстались после десяти лет совместной жизни. Однако официально они расторгли брак только три года спустя.

Ранее Дженнифер Гарнер вышла на публику в облегающем платье на одно плечо.