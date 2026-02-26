Дженнифер Гарнер рассказала о совместном воспитании детей с Беном Аффлеком

«Думаю, мы оба берем на себя роли обоих родителей. Особенно когда дети растут в двух разных семьях — я становлюсь мамой и папой, а он — папой и мамой, — призналась Гарнер. — И с этим ничего не поделаешь. Потому что у наших детей нет возможности наблюдать за тем, как инь и ян живут в одном доме. В этом есть и определенная потеря, но и кое-что приобретенное. Ты просто учишься. Это помогло мне отпустить ситуацию и не зацикливаться так сильно на воспитании».